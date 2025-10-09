何度もナースコールで呼び出す男性3日3晩介護を拒否!?老人ホームのロビーに響いた81歳女性の絶叫／認知症の人、その本当の気持ち（1）現役の介護士のたっつんさん。在宅の介護が困難とされる高齢者が入居する「特定養護老人ホーム」で働いています。認知症が進んだ入居者たちとの間で起こる「なぜ？どうして!?」に向き合う日々は、試行錯誤の連続。予想外の行動に出る認知症の高齢者たち一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世