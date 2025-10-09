10月４日に開催されたJ１リーグ第33節で、横浜F・マリノスが柏レイソルと対戦。敵地で０−１で敗れた一戦に、桐蔭横浜大学に在学中で、2028年の加入内定が決まっている大学２年生のDF関富貫太が左SBでフル出場を果たした。Jの舞台で積極的なプレーを見せた19歳は、７日に行なわれた関東大学サッカーリーグ戦１部の第15節・東洋大学戦にも桐蔭横浜大の一員としてスタメン入り。左SBで試合終了までピッチに立ち、２−０の勝利に