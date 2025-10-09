J３のザスパ群馬は10月９日、チームの現状について声明を発表した。群馬は昨季、J２最下位で降格。そして今年は１年での昇格を目ざし、J３でのシーズンをスタートさせたが、現在、30節終了時点で６勝10分14敗と思うように勝点を積み上げられず、18位と低迷している。この現状を受け、クラブは公式サイトに「ザスパ群馬を日頃よりご声援いただいている皆さまへ大事なお知らせ」と題した細貝萌代表取締役社長のコメントを掲載