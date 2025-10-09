日本が誇る若き逸材にイングランドの名門が注目しているようだ。英メディア『The Chelsea Chronicle』によると、プレミアリーグのチェルシーが、U-20日本代表DF市原吏音に興味を示しているという。現在、チリで開催中のU-20ワールドカップで、グループステージを７得点・無失点の３戦全勝で首位通過し、ラウンド16に進んだ船越ジャパン。決勝トーナメント１回戦ではフランス相手に延長戦の末、惜しくも０−１で敗れたが、