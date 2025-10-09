現地10月８日にU-20ワールドカップのラウンド16が開催され、船越優蔵監督が率いる U-20日本代表が、U-20フランス代表とチリで対戦。再三チャンスを作ったものの、クロスバーとポストに当ててしまうなどし、ゴールを奪えず。スコアレスで延長戦に入ると、120＋３分にPKで決勝点を浴び、０−１で敗北を喫した。最後まで１点が遠かった若きサムライブルーが悔し涙を流した一方、若きレ・ブルーは歓喜の花を咲かせた。 こ