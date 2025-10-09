現地12月21日のラ・リーガ第17節、バルセロナ対ビジャレアルはアメリカでの実施が予定されている。先日、UEFA（欧州サッカー連盟）は上記の対戦カードのマイアミ開催を承認。同連盟はこの決定を例外的と主張しているが、すでにこの案に対しては、選手や監督、そして現地サポーターから批判の声が挙がっている。そのような状況下で、異を唱えている選手の一人が、バルセロナのオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングだ。