私はプレミアリーグ第７節のブレントフォード対マンチェスター・シティ戦を取材するため、10月５日にブレントフォード・コミュニティ・スタジアムに足を運んだ。マンチェスター・シティは昨季、リーグ戦３位フィニッシュ。それまでプレミア４連覇中だったことを考えると、不本意なシーズンだったと言えるだろう。今季、彼らが「圧倒的な強さを取り戻すことができるのか」というテーマは、イングランド国内で頻繁に議論されてい