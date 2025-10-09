こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。海沿いの家に引っ越してきて3年。我が家もいつ起こるか分からない災害・非常事態に備えて、少しずつですが装備を進めています。ゆくゆくは“ポータブル電源”をゲットしたいとは思っているものの、高価格なこともあってまだ手が出せておらず…。そこで、まずは身近なガジェットを充電できるアイテムをと思い、こちらを購入してみました！ Ank