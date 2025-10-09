新潟市人事委員会は、民間を下回っている市職員の給与を引き上げるよう市に勧告しました。 新潟市役所で新潟市人事委員会の平石直樹委員長が、中原市長に勧告書を手渡しました。新潟市職員の月給は、県内の民間従業員と比べ1万600円あまり低いことから全職員における〝引き上げ〟を勧告。 なかでも、30代後半までの若年層に重点を置き、とくに初任給では大卒で1万1800円、高卒で1万2000円と大幅な引き上げを求め