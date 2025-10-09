ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。好パワーを生かして待望のG1初優勝戦進出を決めた。準優勝戦10R、高橋竜矢（27＝広島）は2コースからしっかりと差して2着に入った。「宮島では凄く悔しかったので、今回は結果を残したいと思っていました。G1初優出を目標としていたので、うれしいです」