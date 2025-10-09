男子バレー国際親善試合バレーボール男子日本代表の石川祐希を擁する欧州チャンピオンズリーグ（CL）覇者ペルージャ（イタリア）が8日、SVリーグ初代王者サントリーサンバーズ大阪との国際親善試合・第2戦（有明アリーナ）を行い、3-0（25-19、25-21、25-18）で勝利した。ペルージャのジーノ・シルチ会長は、日本のファンについて「本当に素晴らしい」と褒めたたえている。興奮冷めやらないアリーナ内で固く握手した。サンバー