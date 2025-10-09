９日正午頃、秋田県仙北市西木町小山田の栗園で、収穫をしていた自営業女性（７８）が、栗の木から下りてきたクマ（体長約１メートル）に尻をかまれ、軽傷を負った。県内では、クマによる人身被害が４日連続で発生している。仙北署の発表によると、女性は１人で収穫中、敷地内に体長約５０センチのクマ２頭がいるのに気付き、追い払おうとしたところ、木の上にいた別のクマに襲われた。その後、３頭は山林へ逃げていった。