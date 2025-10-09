反抗期の子どもに、ついつい口うるさく注意してしまった経験のある人も多いのではないでしょうか。筆者の知人が『反抗期の娘への対応』で反省したエピソードをご紹介します。 反抗期の娘に注意ばかりの親 子どもを注意するだけでなく、ときには『信じて見守る』ことが大事なのだと感じた出来事です。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年6月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ラ