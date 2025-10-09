9·î29Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤È¡Úgelato pique¡Ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¡Ë¡Û¤Î½é¥³¥é¥Ü¡ª ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤«¤éSNS¤ÇÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢½éÆü¤«¤éÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´25¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¥³¥é¥Ü¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Áá¤¯¤âÆþ¼êº¤Æñ¡ª¡© ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡Ögelato pique ¥Üー¥Àー¥ê¥æ&#