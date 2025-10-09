モデルで女優の菜々緒(36)が8日までに自身のインスタグラムを更新。大胆な水着でマリンアクティビティに興じる姿を披露した。 【写真】攻めた水着もクールに魅せる“菜々緒スタイル" 「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に体にいいものしか取り入れたくありません久々レンタルしたサップは落ちまくり失敗した方が面白い。人生も」とつづり、クルーズ船で友人と繰り出