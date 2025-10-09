元レスリング選手の吉田沙保里が9日、自身のインスタグラムを更新。格闘家・武尊とタレント・川口葵の結婚式に出席したことを報告し、豪華な出席者が集まった記念写真を公開した。【写真】豪華メンバー集結の武尊＆川口葵の結婚式投稿で、「武ちゃん＆葵ちゃん結婚おめでとう」と祝福した吉田は、「2人の素敵な姿を見て私も幸せをお裾分けしてもらえましたこれから夫婦で力を合わせて笑顔で仲良く過ごしてねとても素