特番などの放送で、金曜ロードショーで映画が放送されるのは３週間ぶり。１０日は放送スタートがいつもより３０分遅い午後９時半からなのでご注意を。放送されるのはＳＦ映画の金字塔であるスティーブン・スピルバーグ監督の「Ｅ．Ｔ．」（１９８２年）。公開当時は、７７年に公開（日本は７８年）の「スター・ウォーズ」（当時のタイトル、現在は「―エピソード４／新たなる希望」）を抜き、世界興収でナンバーワンとなった。