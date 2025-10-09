巨人のリチャード内野手が９日、練習に復帰した。リチャードは右股関節痛の影響で、７日の練習試合ヤマハ戦（東京ドーム）を欠場。コンディションが心配されていたが、この日は１軍練習に参加した。フリー打撃でサク越えを放つなど、メニューを消化。１１日から始まるＣＳ第１ステージに向けて、朗報となった。阿部監督は「なんか（岡本）和真をおんぶしたら治ったという情報がおりてきた」と笑みを見せながら安どした。ソフ