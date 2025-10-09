今年5月にフランスで開催された「第78回カンヌ国際映画祭」の監督週間で、日本人として史上最年少の26歳で選出された団塚唯我監督の初長編作品『見はらし世代』。10月10日からの劇場公開を前に、オリコンニュースのYouTubeチャンネルにて20分に及ぶ本編冒頭映像がプレミア公開された（2週間限定無料公開）。物語の始まりを告げる20分間がひと足先に幕を開ける。【動画】映画『見はらし世代』本編冒頭映像本作は、団塚監督によ