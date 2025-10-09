9日朝、伊豆諸島南部を通過した台風22号の影響で、八丈町では倒木や、停電などの被害が出ています。気象庁は午前6時20分、八丈町に5段階の警戒レベルのうち最も危険性が高い「大雨特別警報」を発表しました。伊豆諸島では9日朝に線状降水帯が発生し、八丈島付近で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降るなど、記録的短時間大雨情報も相次いで発表されました。八丈島では午前10時半までの12時間に349ミリの雨量を観測し、2003年の統計