テレビ朝日系「徹子の部屋５０年目深掘りＳＰ第３弾大泉洋＆天海祐希と見る伝説のスポーツ選手＆日本が誇る文化人ＳＰ」が９日、放送され、１２５００回を超える放送回の中から選りすぐった貴重映像が流れた。「座頭市」シリーズなどで知られる昭和を代表する大スター、勝新太郎さんは５０歳だった１９８２年に登場。前年の８１年９月に１２億円（※当時）という莫大な負債を抱えて「勝プロダクション」が倒産しており、