モデルで写真家の柊里杏（ひいらぎ・りあん）が9日までに、自身のX（旧ツイッター）更新。第1子妊娠を発表した。「この度、おなかに新しい命を授かりました。おかげさまで無事に安定期を迎えることができましたので、安産祈願の気持ちも込めてご報告させていただきます」と報告。「安定期に入ったとはいえ、不安がある毎日ですが、体調と相談しながら、休止前までの残りわずかな撮影も私らしく頑張りたいと思っています」と心境を