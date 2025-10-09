住友商事は2026年3月期の純利益について、前年比1.4%増の5700億円と過去最高を見込んでいるが、足元のPBR（株価純資産倍率）は5大商社の中で最も低い。トランプ関税の影響や資源価格の動向など、さまざまな不確定要素がある中、どのように安定的な利益成長と企業価値の向上を図るのか。就任から約1年半が経過した上野真吾社長に聞いた。【タイムテーブル】00:00イントロ01:02トランプ関税の影響05:25バークシャー･ハサウェイ