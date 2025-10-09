ロッテのサブロー新監督が９日、「新人王」の有力候補に挙がるドラフト１位・西川史礁外野手の１年目について言及した。規定打席に到達し、パ・６位となる打率２割８分１厘、ライバルの楽天・宗山（１１２安打、２７打点）を超える１１７安打、３７打点をマークした。指揮官は「ここまでできるルーキーはあまり見たことがない。想像以上」と驚きの表情でルーキーの活躍を振り返った。日本ハムで８勝を挙げた達と遊撃という難し