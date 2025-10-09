◇米男子ゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第1日（2025年10月9日神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）今季から米ツアーに本格参戦した金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が5バーディー、2ボギーの68で回り、首位と1打差の4位につけた。台風の影響による強風が吹き荒れる中、好スタートを切った金谷は「自分のベストを尽くして18ホールをプレーできたかなと思う」と納得の表情だった。本場仕様に固く