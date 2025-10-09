ＧＬＥＡＴ９日の後楽園ホール大会でチェック島谷（２９）の退団と田村ハヤト（３０）の復帰が発表された。２日にＸ（旧ツイッター）の団体公式アカウントで、「大会内にて重大発表とお知らせがございます」と予告されていた。この日の第６試合前にスクリーンに映し出された映像に映っていたのは、２４年４月から無期限の海外遠征に出発し、現在はメキシコのプロレス団体・ＡＡＡで「ＮＯＢＵＳＡＮ」のリングネームで活躍