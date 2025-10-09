ＧＬＥＡＴ９日の後楽園大会で?バカサバイバー?こと青木真也（４２）がＴ―Ｈａｗｋ（３５）と白熱の攻防を繰り広げた。昨年７月以来、久々の参戦となった青木は序盤からやる気十分。開始早々組み合うとバックに回り、ハーフネルソンからの押さえ込みを狙うなど勝利を狙った。だが、中盤コーナーに乗せられてから強烈なチョップを受けて場外に転落を余儀なくされる。ここから流れは一気にＴ―Ｈａｗｋへ傾き、場外で何発も鋭い