 胸キュン不可避のじれキュンラブコメディー、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分）主演・鈴木愛理さんにインタビュー！最近の“推し”は？理想の“上司”は？【動画】鈴木愛理×八木勇征「推しが上司になりまして フルスロットル」第1話無料配信ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分）第1話は「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気