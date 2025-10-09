この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おたま@男子三児の母(@otamashiratama)さんの投稿したエピソードです。朝になって子どもたちから「～が今日必要」と言われ、慌てた経験はありませんか？おたまさんはある日の朝、7:10に8歳長男に「給食の白衣洗うの忘れた…」と言われ、スイッチが入ったそう。子育てあるあるに共感の声が寄せられました。 息子の「給食の白衣洗うの忘れた」