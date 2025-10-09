◇プロボクシング「PrimeVideoBoxing14」WBC世界バンタム級王座決定戦プロボクシング「PrimeVideoBoxing14」WBC世界バンタム級王座決定戦（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が9日、MEGAドン・キホーテ渋谷本店で“一日店員”に挑戦した。11月24日にトヨタアリーナ東京で同級2位の井上拓真（29＝大橋）とのWBC世界同級王座決定戦を前に華麗なる転身！？を果