地震調査委員会であいさつする平田直委員長（左から2人目）＝9日午後、東京都千代田区政府の地震調査委員会は9日、6月から続いている鹿児島県のトカラ列島での群発地震について議論した。平田直委員長（東京大名誉教授）は会合後の記者会見で、9月には諏訪之瀬島付近での地震が増加したと指摘し「火山活動に関連している可能性がある」との見解を示した。調査委によると、小宝島から北東約50キロに位置する諏訪之瀬島付近では9