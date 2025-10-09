台風２２号は９日午前、東京・伊豆諸島の八丈島に最接近した後、日本の東の海上に抜けた。気象庁は八丈町に暴風と波浪、大雨の特別警報を発表し、同日午後までに警報などに切り替わったが、建物の損壊などの被害が相次いだ。同町では記録的短時間大雨情報が３回発表され、９日午前までの１２時間降水量は観測史上最大となる３４９ミリに達した。最大瞬間風速は５４・７メートルを観測。同庁は伊豆諸島の利島や新島など６村にも