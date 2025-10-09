俳優及川光博（55）が9日、都内で主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「ぼくたちん家」（12日開始、日曜午後10時半）完成披露試写会に登壇した。不器用で情に厚い波多野玄一（及川）、中学教師の作田索（手越祐也）、大金を持つわけあり中学生の楠ほたる（白鳥玉季）の3人の生活を描いたホーム＆ラブコメディー。「アイスクリームが1つの鍵になる。サブタイトルを付けるなら『アイスクリーム』です」と注目ポイントを語った。撮影