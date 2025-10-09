2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』で見上愛さんとともにヒロインを務める上坂樹里さんが都内でクランクイン。上坂さんがコメントを発表した。【写真】『風、薫る』のWヒロインの１人、上坂樹里連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる