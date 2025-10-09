¡Ö8³ä¡¢¤¤¤ä¤Û¤Ü¤Õ¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¯¡¼¥¬¡¼¥º½êÂ°¤Î¹âÅÄÀÅ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§Êó¹ð¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï8³ä¡¢¤¤¤ä¤Û¤Ü¤Õ¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤êÍ¥¤·¡Á¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É...¤ÊÈà¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹´¶¼Õ‼︎¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤äº§°ùÆÏ¤ò