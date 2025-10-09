福岡南署は9日、福岡市南区内の駅ホームで8日午前9時40分ごろ、女子高校生が電車を待っていたところ、見知らぬ男に「高校何年生？どこで降りるの？どこの大学を希望しているの？」などとしつこく声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代くらいで水色ストライプ柄シャツ、黒色スラックス着用。