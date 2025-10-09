ハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏＝７月４日、イタリア・ローマ/Franco Origlia/Getty Images（ＣＮＮ）スウェーデン・アカデミーは9日、２０２５年のノーベル文学賞をハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏に授与すると発表した。同氏は、自身の暗く難解な小説について「狂気の域に達するほど」現実を考察することを目指していると述べた。選考委員会は、「説得力があり先見性のある作品群は破滅的な恐