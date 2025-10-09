第１回大会で優勝し、喜ぶろう野球日本代表の選手ら来年１１月に神奈川県内で開催される第２回世界ろう野球大会に向け、ろう野球日本代表がチーム強化の一環で、アジア太平洋聴覚障害者野球交流大会（来年１月・台湾）の遠征費をクラウドファンディング（ＣＦ）で募っている。日本代表は２４年に台湾で開催された第１回大会で世界一になり、連覇の期待がかかる。監督、コーチ、選手は仕事や学業と両立しながら日々鍛錬を重ねて