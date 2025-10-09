「ワイワイしながら撮影ができる、充実した毎日を送れていることに心から感謝してます」――日本テレビ系ドラマ『ぼくたちん家』(12日スタート、毎週日曜22:30〜)の第1話完成披露試写会が9日、都内の映画館で行われ、7年ぶりのドラマ出演となる手越祐也が喜びを語った。カメラにウインクで応じる手越祐也司会の徳島えりかアナにメッセージを求められた手越は、まず「7年ぶりに連続ドラマに出演させていただいて、そしてこの作田索