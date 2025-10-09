宝塚歌劇宙組公演ミュージカル「ＰＲＩＮＣＥＯＦＬＥＧＥＮＤ」の新人公演が９日、兵庫・宝塚大劇場で上演された。２０１９年入団の第１０５期生で、７年目の大路（おおじ）りせが２度目の新人公演主演を務めた。聖ブリリアント学園を舞台に、様々な王子たちが成瀬果音（風羽咲季、本役・春乃さくら）に急接近。正統派のセレブ王子・朱雀奏（本役・桜木みなと）をさわやかに演じた大路はカーテンコールで「一人ひとり与え