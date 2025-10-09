日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生３５人減、大学生は１４人増だった。提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。打者の目玉は創価大の右のスラッガー・立石正広内野手＝高川学園＝。左打者では明大の「打てる捕手」小島大河＝東海大相模＝、勝負強さが際立つ