全国で70万人が来場した日本最大級の文具の祭典が、鹿児島市の山形屋で始まりました。 （記者）「鹿児島初上陸した文具女子博。ずらーっと行列できていまして、さらに奥にも長い行列ができています」 オープンとともに多くの人が押し寄せたのは、山形屋で9日から始まった「文具女子博pop－up in鹿児島」。 入場チケットは790円ですが、鹿児島 初上陸とあって、39の出店ブースにはそれぞれ人だかりがで