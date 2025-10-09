ドル円が高値更新も、ＮＹ連銀総裁発言で上昇一服＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル買いが先行した。ドル円は153.22近辺まで高値を伸ばし、２月１３日以来のドル高・円安水準となった。ユーロドルは1.1603近辺、ポンドドルは1.3343近辺まで安値を広げた。米１０年債利回りが４．１１％付近から４．１３％台へと上昇する動きに足並みをそろえた。また、ユーロ円も177.94近辺まで買われ、過去最高値を更