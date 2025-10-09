お笑いタレント・ケンドーコバヤシ(53)が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。人気芸人が出演している企業CMについて語り「俺でもよかったんちゃうか」と出演を熱望した。出演者は、オープニングで企業のCMに出演しているタレントの顔ぶれについてトークを展開。ケンコバは「マクドナルドのCMはえらいよね。普段は子供たち(が出演している)やん。たまに塙とか使った