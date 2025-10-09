ことしのノーベル文学賞に、ハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏が選ばれました。【画像】ノーベル文学賞発表の様子1954年生まれのラースロー氏は、現代ハンガリー文学を代表する作家で、ハンガリーの小さな町を舞台にした作品、「抵抗の憂鬱」などで知られています。2003年には、京都に半年間滞在した経験から記した物語「北は山、南は湖、西は道、東は川」を発表し、日本でも翻訳されました。文学賞を選考し