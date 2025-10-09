国民民主党の玉木雄一郎代表は9日、自民、公明両党の連立協議がまとまらず、臨時国会召集に遅れが生じている状況に関し「協議が長引くのであれば、首相指名選挙を後にしてでも国会を開き、法案や予算案を処理すべきだ」と国会内で記者団に述べた。国民民主が求めるガソリン税暫定税率の廃止や「年収の壁」の引き上げについて「年内にできるのか不安定になっている」とも語った。