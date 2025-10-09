新潟市は儲かる農業の実現に向けて、新たな園芸産地づくりを支援する事業を行っています。10月9日、中原市長がこの事業を活用した新潟のブランドいちじく「越の雫」の栽培団地を視察しました。中原市長が訪れたのは新潟市西蒲区にあるブランドいちじく「越の雫」の栽培団地です。「越の雫」は県産いちじくの約8割を占めています。ことしは気温が高く日照時間が長かった影響で甘く仕上がったということです。〈新潟市中原八一市長