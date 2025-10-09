ステップアップ初年度で順調なスタートを切っている。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は今季のエール・ディビジで開幕8試合連続フル出場を果たし、チームも7勝1分と好調を継続。9日の練習後、報道陣の取材に応じた28歳は「試合に出られていることと、リーグで負けていないというところは自信を持ってやれている」と手応えを口にした。欧州カップ戦の舞台でも貴重な経験を積んでいる。過去2シーズンのゲントではUEFAヨー