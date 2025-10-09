9日の国際親善試合でパラグアイ代表と対戦する日本代表の森保一監督が8日、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で公式会見を行った。以下、森保一監督の会見要旨「明日のパラグアイ戦だが、まずは9月の代表活動で1分1敗ということで勝利できなかったのでホームで、吹田スタジアムで勝利を目指して戦い、勝ってサポーターの皆さんに喜んで頂けるよう全力を尽くしたい。チームとしてもW杯に向けて、個々、チームとしてレベルア