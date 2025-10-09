この記事をまとめると ■「デコトラ」は日本独自の改造車文化として世界的に知られるようになった ■40〜50代の大人を中心にデコトラのプラモデルが盛り上がりをみせている ■専門店がないデコプラは作り手のセンスや技術が要求されるからこそマニアックで面白い 世界規模で認知されつつある日本独自の文化「デコトラ」 日本独自の文化として知られる、デコトラ。いわゆる改造車のひとつにすぎないが、自動車に興味がない人であ